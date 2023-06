Fête nationale autour du lac du Bocage – Jeudi 13 juillet Lac du Bocage Fenouillet, 13 juillet 2023, Fenouillet.

Le programme :

17h30 – 19h : activités nautiques : paddle et aviron

19h30 : concert du duo Trafiko

Le verbe est hispanique, l’énergie ensoleillée et communicative. Les compositions riches des influences Latin Rock, Hip hop, Cumbia-Reggae… font émerger une fusion musicale originale, reflet d’une complicité de longue date entre les deux artistes. Laissez-vous porter par les rythmes tantôt chaloupés, tantôt endiablés, de ce Duo hors pair.

21h30 : concert Mouss et Hakim

Depuis 35 ans Mouss et Hakim arpentent l’espace scénique francophone en long et en large. D’abord membres clefs du fameux groupe Zebda, les voilà repartis vers de nouveaux horizons quand la formation se met en pause. Avec différentes formules mais toujours la même recette, le duo s’impose comme une claque qui conscientise et fait danser les foules ! Nouveau projet dont l’origine est un cadeau : sept textes inédits ou inachevés de Claude Nougaro mis en musique par Mouss et Hakim avec un album Darons de la Garonne qui donneront lieu à ce spectacle qui portera le parcours et l’histoire scénique des frères Amokrane.

23h15 : feu d’artifice sur le lac

Tout public – Entrée libre

Restauration sur place : food trucks, buvette, glaces et gaufres

Organisé en partenariat avec les villes de Lespinasse, Gagnac-sur-Garonne et Saint-Alban et le syndicat Hersain-Bocage.

Lac du Bocage 30 Chemin Du Bocage, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T17:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

