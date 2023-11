Découverte de la pêche aux carnassiers Lac Doazon, 1 novembre 2023, Doazon.

Doazon,Pyrénées-Atlantiques

Sensibilisation et observation du milieu aquatique, découverte des différents leurres et apprentissage du montage puis pêche en no-kill..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 12:00:00. EUR.

Lac

Doazon 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn about and observe the aquatic environment, discover different lures and learn how to rig them, followed by no-kill fishing.

Conozca y observe el medio acuático, descubra los distintos señuelos y aprenda a montarlos, seguido de una pesca sin muerte.

Sensibilisierung und Beobachtung der aquatischen Umwelt, Entdeckung der verschiedenen Köder und Erlernen der Montage, anschließend Angeln mit No-kill.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Coeur de Béarn