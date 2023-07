Corsaire Volant Lac des Vieilles Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Partez à l’abordage d’un galion grandeur nature ! Passez de mât en mât jusqu’à plus de 10m de hauteur. Accostez dans une aventure aérienne unique, au plus près des cimes : Tyroliennes, ponts de singe, filets, saut de puce, balançoire Coco, Tyro’Pirate, Passerelle Pyrogue, Défi Pirate…Galion grandeur nature, passez de mât en mât jusqu’à 10 m de hauteur. De la cale du navire jusqu’à la vigie, plongez dans le monde de la piraterie et devenez un Corsaire Volant.70 ateliers aériens (de 1 à 15 mètres au dessus du sol), 9 tyroliennes (distance totale de 500m), 1 km de piste (pour jouer en toute quiétude), 10 parcours adaptés aux envies et aux niveaux de chacun. Les conseils d’une équipe qualifiée L’encadrement de l’activité est assuré par des moniteurs qualifiés qui vous équipent, vous dispensent les consignes de sécurité et d’utilisation du matériel. Se vêtir de vêtements sportifs. Éviter absolument les jupes, les robes ainsi que les foulards et écharpes. Prévoyez des chaussures fermées type baskets. Pas de sandales ou de tongs ! Pour davantage de confort, vous pouvez prévoir une paire de gant type cycliste. A l’arrivée sur le parc, prenez connaissance des règles de sécurité et du règlement intérieur. Pensez à apporter de l’eau pour vous hydrater (pas d’eau potable sur le parc sauf à la vente)..

Lac des Vieilles Forges

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Board a life-size galleon! Climb from mast to mast, reaching heights of over 10m. Take to the skies in a unique aerial adventure: zip lines, monkey bridges, nets, flea jumps, Coco swings, Pirate Tyroleans, Pyrogue Bridges, Pirate Challenges… A life-size galleon, go from mast to mast up to 10 m high. From the ship’s hold to the lookout, plunge into the world of piracy and become a Flying Corsair.70 aerial workshops (from 1 to 15 meters above the ground), 9 zip lines (total distance 500m), 1 km of track (to play in peace), 10 courses adapted to everyone’s desires and levels. Advice from a qualified team The activity is supervised by qualified instructors who will fit you out and give you safety and equipment use instructions. Wear sporty clothes. Avoid skirts, dresses, scarves and scarves. Wear closed shoes such as sneakers. No sandals or flip-flops! For added comfort, you can bring a pair of cycling gloves. On arrival at the park, read the safety rules and regulations. Remember to bring water to keep hydrated (no drinking water in the park except on sale).

Suba a bordo de un galeón a tamaño real Suba de mástil en mástil, alcanzando alturas de más de 10 metros. Participe en una aventura aérea única, lo más cerca posible de las cumbres: tirolina, puentes mono, redes, salto de la pulga, columpio Coco, tirolina Pirata, pasarela Pyrogue, Desafío Pirata… Un galeón a tamaño real, vaya de mástil en mástil hasta 10 m de altura. Desde la bodega del barco hasta el mirador, sumérjase en el mundo de la piratería y conviértase en un Corsario Volador.70 talleres aéreos (de 1 a 15 metros sobre el suelo), 9 tirolinas (distancia total 500 m), 1 km de pista (para jugar tranquilamente), 10 recorridos adaptados a los gustos y niveles de cada uno. Consejos de un equipo cualificado La actividad está supervisada por monitores cualificados que le equiparán y le darán instrucciones de seguridad y de utilización del material. Vístase con ropa deportiva. Evite faldas, vestidos, bufandas y pañuelos. Lleve calzado cerrado, como zapatillas deportivas. Nada de sandalias ni chanclas Para mayor comodidad, puede traer un par de guantes de ciclismo. Al llegar al parque, lea las normas de seguridad. No olvide llevar agua para mantenerse hidratado (no hay agua potable en el parque, salvo en los puntos de venta).

Gehen Sie an Bord einer lebensgroßen Galeone! Klettern Sie von Mast zu Mast bis in eine Höhe von über 10 m. Hängen Sie sich in ein einzigartiges Luftabenteuer, ganz nah an den Baumwipfeln: Seilrutschen, Affenbrücken, Netze, Flohsprung, Coco-Schaukel, Tyro?Pirate, Pyrogue-Steg, Piratenherausforderung? Lebensgroße Galeone, gehen Sie von Mast zu Mast bis zu einer Höhe von 10 m. Tauchen Sie vom Laderaum des Schiffes bis zum Ausguck in die Welt der Piraterie ein und werden Sie ein fliegender Freibeuter.70 Luftwerkstätten (1 bis 15 m über dem Boden), 9 Seilrutschen (Gesamtstrecke 500 m), 1 km Piste (um in aller Ruhe zu spielen), 10 Parcours, die an die Wünsche und das Niveau eines jeden angepasst sind. Die Betreuung der Aktivität wird von qualifizierten Betreuern gewährleistet, die Sie ausrüsten und Ihnen die Sicherheits- und Nutzungshinweise für das Material geben. Kleiden Sie sich sportlich. Vermeiden Sie unbedingt Röcke, Kleider, Schals und Tücher. Geschlossene Schuhe wie Turnschuhe tragen. Keine Sandalen oder Flip-Flops! Für mehr Komfort können Sie ein Paar Fahrradhandschuhe mitbringen. Machen Sie sich bei der Ankunft im Park mit den Sicherheitsregeln und der Hausordnung vertraut. Denken Sie daran, Wasser mitzubringen, um sich zu hydratisieren (im Park gibt es kein Trinkwasser, außer im Verkauf).

