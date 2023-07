Trottinette tout terrain électrique Lac des Vieilles Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Testez cette nouvelle activité présente au lac des Vieilles Forges depuis 2021. Debout sur votre Trottinette, vous profiterez d’un point de vue unique de notre magnifique forêt ardennaise. Afin de passer une journée mémorable en famille ou entre amis vous pouvez retrouver l’ensemble des activités présentes au lac des vieilles Forges.Avant tout les modèles mis à votre disposition sont des trottinettes électriques de la marque TROTTRX équipée d’une batterie au lithium elle a une autonomie de 50 km sur tout-terrain avec une vitesse maximum de 25 km/h.Toutes nos randonnées en trottinettes électriques tout terrain sont accompagnées d’un guide, vous aurez le choix entre différents circuits. En somme, nos excursions vous permettront de découvrir le département des Ardennes et notamment le lac des Vieilles Forges autrement..

Lac des Vieilles Forges

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Try this new activity at the Vieilles Forges lake since 2021. Standing on your scooter, you will enjoy a unique view of our beautiful Ardennes forest. In order to spend a memorable day with family or friends you can find all the activities present at the lake of the old Forges. Above all the models put at your disposal are electric scooters of the brand TROTTRX equipped with a lithium battery it has a range of 50 km on all-terrain with a maximum speed of 25 km/h. All our excursions in electric scooters all-terrain are accompanied by a guide, you will have the choice between various circuits. In short, our excursions will allow you to discover the department of the Ardennes and in particular the lake of Vieilles Forges differently.

Pruebe esta nueva actividad en el lago de Vieilles Forges desde 2021. De pie en su scooter, disfrutará de una vista única de nuestro magnífico bosque de las Ardenas. Para pasar un día memorable en familia o con amigos, puedes encontrar todas las actividades presentes en el lago de las antiguas Fraguas. Sobre todo los modelos puestos a tu disposición son scooters eléctricos de la marca TROTTRX equipados con una batería de litio que tiene una autonomía de 50 km en todo terreno con una velocidad máxima de 25 km/h. Todas nuestras excursiones en scooters eléctricos todo terreno son acompañadas por un guía, tendrás la posibilidad de elegir entre varios circuitos. En definitiva, nuestras excursiones le permitirán descubrir el departamento de las Ardenas y, en particular, el lago de Vieilles Forges de una forma diferente.

Testen Sie diese neue Aktivität, die seit 2021 am Lac des Vieilles Forges angeboten wird. Auf Ihrem Trottinett stehend, können Sie einen einzigartigen Blick auf unsere wunderschönen Ardenner Wälder genießen. Um einen unvergesslichen Tag mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen, können Sie alle am Lac des Vieilles Forges angebotenen Aktivitäten nutzen.Vor allem sind die Ihnen zur Verfügung stehenden Modelle elektrische Tretroller der Marke TROTTRX, die mit einer Lithiumbatterie ausgestattet sind und eine Reichweite von 50 km im Gelände bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h haben.Alle unsere Ausflüge mit elektrischen Tretrollern im Gelände werden von einem Führer begleitet, sodass Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strecken haben. Alles in allem ermöglichen Ihnen unsere Ausflüge, das Departement Ardennes und insbesondere den Lac des Vieilles Forges auf andere Weise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme