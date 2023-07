YouplaBoom Lac des Vieilles Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Youplaboum Parc est situé au Lac des Vieilles forges, réunissant sur une surface de 2 000m² activités gonflables pour les enfants, espace détente avec transats pour les parents, profitez également d’une pause douceur grâce à notre confiserie accessible directement par le parc..

Lac des Vieilles Forges

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Youplaboum Parc is located at the Lac des Vieilles forges, with a surface area of 2,000m², including inflatable activities for children, a relaxation area with deckchairs for parents, and a sweet break thanks to our confectionery, which is directly accessible from the park.

El parque Youplaboum está situado en el lago de Vieilles Forges, con una superficie de 2.000 m², que incluye actividades hinchables para los niños, una zona de descanso con tumbonas para los padres y una pausa dulce gracias a nuestra confitería, a la que se puede acceder directamente desde el parque.

Youplaboum Parc befindet sich am Lac des Vieilles Forges und vereint auf einer Fläche von 2.000 m² aufblasbare Aktivitäten für Kinder, einen Entspannungsbereich mit Liegestühlen für die Eltern und eine süße Pause dank unseres Süßwarenladens, der direkt durch den Park zugänglich ist.

