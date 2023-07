Stand Up Paddle – Cap Ardennes Events Lac des Vieilles Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Cap Ardennes Events est le spécialiste du Stand Up Paddle depuis 2014. Venez découvrir le SUP entre amis ou en famille sur notre magnifique lac des Vieilles Forges dans les Ardennes.Venez profiter d’un moment mémorable en naviguant en stand up paddle ou en stand up paddle Géant sur le plus grand lac Ardennais.Vous avez aussi la possibilité de pratiquer le Cani-paddle. Retrouvez les activités de notre structure au lac des Vieilles Forges..

Lac des Vieilles Forges

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Cap Ardennes Events is the specialist of Stand Up Paddle since 2014. Come and discover SUP with friends or family on our beautiful lake of Vieilles Forges in the Ardennes.come and enjoy a memorable moment while sailing in stand up paddle or giant stand up paddle on the largest lake in the Ardennes.you also have the possibility to practice Cani-paddle. Find the activities of our structure at the lake of Vieilles Forges.

Cap Ardennes Events es el especialista en Stand Up Paddle desde 2014. Ven a descubrir el SUP con amigos o en familia en nuestro magnífico lago de Vieilles Forges en las Ardenas.Ven a disfrutar de un momento memorable navegando en un stand up paddle o en un stand up paddle gigante en el lago más grande de las Ardenas.También puedes practicar Cani-paddle. También puedes practicar el Cani-paddle. Encuentra las actividades de nuestra estructura en el lago de Vieilles Forges.

Cap Ardennes Events ist seit 2014 der Spezialist für Stand Up Paddling. Entdecken Sie das SUP mit Freunden oder der Familie auf unserem wunderschönen See Vieilles Forges in den Ardennen.Genießen Sie einen unvergesslichen Moment, indem Sie mit dem Stand Up Paddle oder dem Stand Up Paddle Géant auf dem größten See der Ardennen fahren.Sie haben auch die Möglichkeit, das Cani-paddle zu praktizieren. Hier finden Sie die Aktivitäten unserer Einrichtung am See Vieilles Forges.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme