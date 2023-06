Sortie au lac des Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Catégories d’Évènement: Montsauche-les-Settons

Nièvre Sortie au lac des Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons, 8 juillet 2023, Montsauche-les-Settons. Sortie au lac des Settons Samedi 8 juillet, 08h30 Lac des Settons Tarif vauzelliens : adulte : 5€ / enfant : 2,50€

Tarif extérieur : adulte : 20€ / enfant : 15€ Cette année encore le Centre Social se mobilise pour permettre aux familles l’accès aux loisirs durant la période estivale. Vous pourrez partager un moment de convivialité, intergénérationnel à l’occasion d’une sortie au lac des Settons, le samedi 8 juillet. Tout au long de la journée, une multitude d’activités gratuites vous attendent : baignades rafraîchissantes, balades revigorantes, jeux de cartes et de société pour des moments conviviaux, jeux sportifs dynamiques avec ballons, raquettes, molki, pétanque… Vous pourrez également tester vos compétences avec des activités d’escape game et des courses d’orientation captivantes ! Inscription auprès du Centre Social Municipal Samedi 8 juillet

8h30/19h

Tarif vauzelliens : 5€ adulte, 2,50€ enfant, tarif extérieur : 20€ adulte, 15€ enfant

Renseignements et inscriptions auprès du Centre Social, Espace Jean Moulin au 06.20.44.99.85 ou à melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr Lac des Settons 58230 Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.20.44.99.85 »}, {« type »: « email », « value »: « melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr »}] [{« link »: « mailto:melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:30:00+02:00 – 2023-07-08T19:00:00+02:00

2023-07-08T08:30:00+02:00 – 2023-07-08T19:00:00+02:00 settons sortie Mairie Varennes-Vauzelles Détails Catégories d’Évènement: Montsauche-les-Settons, Nièvre Autres Lieu Lac des Settons Adresse 58230 Ville Montsauche-les-Settons Departement Nièvre Lieu Ville Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsauche-les-settons/

Sortie au lac des Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons 2023-07-08 was last modified: by Sortie au lac des Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons Lac des Settons Montsauche-les-Settons 8 juillet 2023