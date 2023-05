Feu d’Artifice Intercommunal au Lac des Montagnès Lac des Montagnès, 13 juillet 2023, Mazamet.

Mazamet,Tarn

Feu d’Artifice tiré sur la lac vers 22h30/23h, animations et restauration sur place..

2023-07-13 à 22:30:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Lac des Montagnès

Mazamet 81200 Tarn Occitanie



Fireworks on the lake around 22h30/23h, animations and restoration on the spot.

Fuegos artificiales en el lago sobre las 22h30/23h, animación y catering in situ.

Feuerwerk am See gegen 22:30/23:00 Uhr, Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet