Inauguration des aménagements du Lac des Glès Lac des Glès Labatut, 7 octobre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

A l’occasion de la Semaine Bleue intergénérationnelle, les travaux d’amélioration de l’accueil des pêcheurs, le poste PMR et la cale à bateaux seront inaugurés au Lac des Glès de Labatut..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

Lac des Glès

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the Semaine Bleue intergénérationnelle (intergenerational Blue Week), work to improve the fishermen’s reception area, the PMR station and the boat slipway will be inaugurated at Lac des Glès de Labatut.

En el marco de la Semaine Bleue intergénérationnelle, se inaugurarán en el Lac des Glès de Labatut las obras de mejora de la zona de acogida de los pescadores, la estación PMR y el varadero.

Anlässlich der generationsübergreifenden Blauen Woche werden am Lac des Glès in Labatut die Arbeiten zur Verbesserung des Fischerempfangs, der PMR-Station und des Bootsdocks eingeweiht.

