RENCONTRE FOLKLORIQUE Lac des Gaillands Chamonix-Mont-Blanc, 30 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Découverte et initiation aux danses folkloriques provençales et chamoniardes par

Les Rhodos chamoniards et les Farandoleurs Cheminots Nîmois.

2023-07-30 14:00:00 fin : 2023-07-30 17:00:00. .

Lac des Gaillands route des Gaillands

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery and initiation to Provencal and Chamonix folk dances by

Les Rhodos chamoniards and les Farandoleurs Cheminots Nîmois

Iniciación a las danzas populares provenzales y de Chamonix por

Les Rhodos chamoniards y les Farandoleurs Cheminots Nîmois

Entdeckung und Einführung in die Folkloretänze der Provence und der Chamoniardes durch

Les Rhodos chamoniards und die Farandoleurs Cheminots Nîmois

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc