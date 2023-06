Marché de Producteurs de Pays (marché & repas fermiers) Lac des effres Secondigny, 16 juin 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Venez profiter d’un moment convivial, gourmand et festif avec animation musicale.

Composez votre menu et dinez sur place entre amis ou en famille…

Vente de produits locaux

Apportez vos assiettes, couverts et verres non jetables.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 23:59:00. .

Lac des effres

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a convivial, gourmet and festive moment with musical entertainment.

Compose your own menu and dine on the spot with friends or family…

Sale of local products

Bring your own non-disposable plates, cutlery and glasses

Venga a disfrutar de un momento de convivencia, gourmet y festivo con animación musical.

Componga su propio menú y cene in situ con amigos o familiares…

Venta de productos locales

Traiga sus propios platos, cubiertos y vasos no desechables

Genießen Sie einen geselligen, leckeren und festlichen Moment mit musikalischer Unterhaltung.

Stellen Sie Ihr Menü zusammen und speisen Sie vor Ort mit Freunden oder der Familie…

Verkauf von lokalen Produkten

Bringen Sie Teller, Besteck und Gläser mit, die nicht zum Wegwerfen geeignet sind

Mise à jour le 2023-06-06 par ADT 79