Visite – Au coeur d’une tourbière Samedi 16 septembre, 16h00 Lac des Écoles

Bienvenue dans notre tourbière, un écosystème unique et préservé qui offre un aperçu captivant du patrimoine vivant. Laissez-vous envoûter par la beauté sauvage de ce lieu magique, où la nature et l’histoire des Alpes se rencontrent harmonieusement.

Le label Géoparc du Chablais a été créé par l’UNESCO en 2015 afin d’étudier et de prôner les liens entre l’héritage géologique du territoire et ses patrimoines naturels, culturels et immatériels.

Le géosite des Gets, en fait donc parti. Le sentier de découverte de la zone humide des Boittets offre une belle découverte des enjeux de l’eau en montagne. Des tourbières, habitat fragile d’espèces protégées, au lac artificiel des écoles, vous pourrez y découvrir une végétation caractéristique.

Lac des Écoles 736 Rte du Lac, 74260 Les Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Lac artificiel : espace de loisir estival et réserve collinaire hivernale.

Accès payant en été. Baignade surveillée.

Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Lucie Bartholomé