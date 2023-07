Projet collectif avec les écoles et la Poterie des Gets Lac des Écoles Les Gets Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Les Gets Projet collectif avec les écoles et la Poterie des Gets Lac des Écoles Les Gets, 15 septembre 2023, Les Gets. Projet collectif avec les écoles et la Poterie des Gets Vendredi 15 septembre, 09h00 Lac des Écoles Activité réservée aux scolaires des Gets Afin de faire mettre en avant le patrimoine vivant de la Poterie des Gets, les classes de CM1 et CM2 des écoles du village auront l’occasion de créer une œuvre collective. Lac des Écoles 736 Rte du Lac, 74260 Les Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Lac artificiel : espace de loisir estival et réserve collinaire hivernale.

Accès payant en été. Baignade surveillée.

Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

