Saillans Les lundis de la botanique Lac des Dagueys Saillans, 3 juin 2024, Saillans. Les lundis de la botanique Lundi 3 juin 2024, 10h00, 14h00 Lac des Dagueys Sorties d’initiation à la botanique et l’écologie du Libournais : tous les 1ers lundis du mois de septembre 2023 à juin 2024.

Il y sera question de reconnaissance d’espèces bien sûr mais aussi (et surtout !) : Mode de vie des plantes : nutrition, défense, reproduction, communication;

Relations plantes / insectes / oiseaux / mammifères / champignons;

Lecture et dynamique des paysages : prairies, forêts, zones humides, bords de rivière;

Des Plantes et des Hommes : usages des plantes sauvages au jardin, en cuisine, en médecine populaire. Sur inscription / Tarif : 15 euros par pers. Toutes les infos sur l'affiche ou sur le site : https://www.adnconference.fr/agenda/

2024-06-03T10:00:00+02:00 – 2024-06-03T12:30:00+02:00

