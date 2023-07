Cet évènement est passé Dagueys Sport Lac des Dagueys Saillans Catégories d’Évènement: Gironde

Saillans Dagueys Sport Lac des Dagueys Saillans, 3 juillet 2023, Saillans. Dagueys Sport 3 juillet – 3 septembre Lac des Dagueys Une multitude d’activités sportives, concentrées sur la plaine de loisirs des Dagueys, tout l’été, accessibles à tous gratuitement. Retrouvez le programme complet de l’évenement !

https://www.libourne.fr/information-transversale/actualites/dagueys-sport-ete-2023-7501 Lac des Dagueys Lac des Dagueys Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.libourne.fr/information-transversale/actualites/dagueys-sport-ete-2023-7501 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T08:00:00+02:00 – 2023-07-03T21:00:00+02:00

2023-09-03T08:00:00+02:00 – 2023-09-03T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saillans Autres Lieu Lac des Dagueys Adresse Lac des Dagueys Ville Saillans Departement Gironde Lieu Ville Lac des Dagueys Saillans

Lac des Dagueys Saillans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saillans/