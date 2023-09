Sortie nature – Observer les oiseaux au lac de Bordes Lac des Bordes Compains Catégories d’Évènement: Compains

Puy-de-Dôme Sortie nature – Observer les oiseaux au lac de Bordes Lac des Bordes Compains, 7 octobre 2023, Compains. Sortie nature – Observer les oiseaux au lac de Bordes Samedi 7 octobre, 09h00 Lac des Bordes Réservation obligatoire en ligne : https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html#widget-details-offre-5148485 À l’heure où le soleil se lève, la vie autour du lac s’anime. Les cris des oiseaux se font entendre, leur balai aérien commence. Immergeons-nous au cœur de ce paysage typique du Cézallier et laissons-nous enchanter par les oiseaux migrateurs de passage vers leurs quartiers d’hiver. Observerons-nous la bécassine des marais, le chevalier guignette, le courlis cendré, la grande aigrette… ?

Distance: 4 Km (74 m de dénivelé positif).

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

lac de bordes brio G. Caillon

