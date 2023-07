P A S S A G E S Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond P A S S A G E S Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond, 27 juillet 2023, Saint-Amand-Montrond. P A S S A G E S Jeudi 27 juillet, 20h00 Lac de Virlay Par la cie Les Fées Railleuses

Ce trio secoué nous embarque dans un périple agité. Aux creux des vagues ils affrontent les remous de la vie, ils cherchent l’équilibre à plusieurs, se perdent, se mouillent et rêvent d’ailleurs. Lac de Virlay Route de Bourges 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire Le Lac de Virlay bénéficie d’un classement en zone Natura 2000. Lieu idéal pour une balade de 4 km autour du lac ou un pique-nique et pratiquer canoë, pédalos, bateaux…. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-27T21:00:00+02:00

2023-07-27T20:00:00+02:00 – 2023-07-27T21:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Lac de Virlay Adresse Route de Bourges 18200 Saint-Amand-Montrond Ville Saint-Amand-Montrond Departement Cher Lieu Ville Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond

Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/