DUB CAMP FESTIVAL Lac de Vioreau Joué-sur-Erdre, 11 juillet 2024, Joué-sur-Erdre.

Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11

fin : 2024-07-13

Festival international de Sound System Culture au bord du Lac de Vioreau à Joué-sur-Erdre.

Chaque année, plus de 50 crews viennent se produire sous les 5 chapiteaux du Dub Camp Festival. D’envergure européenne, le festival accueille des artistes venus de France, de Suisse, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, de Suède, etc.

Accueillant près de 30 000 festivaliers sur 4 jours, Dub Camp s’attellera à vous faire vivre une expérience mémorable au rythme du skank jamaïcain, le tout sur un site naturel exceptionnel au bord du Lac de Vioreau.

———————————–Programme 2024 sur 3 jours———————————–

Premiers noms dévoilés :

Alpha Steppa X Awa Fall

Blackboard Jungle full sound system

Jah Life international sound system

Moa Anbessa

Ranking Fox – Earth & Power

O.B.F X Iration Steppas

———————————–Informations pratiques———————————–

Billetterie ouverte depuis le 13 décembre sur le site internet du festival :

PASS 3 JOURS : 114,87€,

PASS 2 JOURS : 87,18€,

PASS 1 JOUR : 46,15€

Autres points de vente : Ticketmaster.fr, FNAC, Leclerc, Carrefour, Auchan, Cultura, Sweet Jamaica – présent les samedi matin sur le marché de la petite hollande

Camping ouvert du jeudi 11 juillet à 12h jusqu’à dimanche 14 juillet à 14h

– Sanitaires écologiques et douches (dont PMR)

– Épicerie

– Petits-déjeuners de 9h à 13h

– Marché des producteurs locaux – fruits et légumes bio/locaux du jeudi au samedi de 10h à 14h30

– Animations

– Point de recharge téléphones avec notre partenaire Global Charger

– Secours et prévention : Baraka’Teuf, Les Catherinettes et la Protection Civile

Espace camions & camping-cars ouvert du jeudi 11 juillet à 9h jusqu’au dimanche 14 juillet 15h

Des navettes sont mises en place pour traverser le lac et accéder à la plage (3 € trajet simple)

EUR.

Lac de Vioreau

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



