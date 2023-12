COMPTAGE WETLAND Lac de Villefort Villefort Catégories d’Évènement: Lozère

Début : 2024-01-13

Grogory Chamming’s coordonne comme chaque année, le Samedi 13-01, ou Dimanche 14-01 (selon météo ), le comptage LPO « WETLAND 2024 », sur le secteur Villefort. Contacter Gregory au 06 16 99 65 90, pour vous inscrire et venir participer, et apprendre ensemble ! (Sortie gratuite tout public). Grégory Guide Naturaliste.

Prévoir jumelles, carnet de notes, chaussures de marche chaude, équipement hivernal ! EUR.

Lac de Villefort

Villefort 48800 Lozère Occitanie

