Si les plantes m’étaient contées Lac de Vésoles Fraisse-sur-Agout, 27 juillet 2023, Fraisse-sur-Agout.

Fraisse-sur-Agout,Hérault

19H00-22H00A la fraicheur du soir, partez à la découverte de ces plantes communes et de leurs secrètes histoires. Venez les écouter le temps d’une balade et laissez aller votre imagination… Sont-elles comestibles, toxiques, ou bien peut-être magiques ?!.

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 22:00:00. .

Lac de Vésoles

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



19H00-22H00In the cool of the evening, discover these common plants and their secret stories. Come along for a stroll and let your imagination run wild? Are they edible, poisonous or perhaps magical?

19H00-22H00Al fresco de la tarde, descubra estas plantas comunes y sus historias secretas. Ven a escucharlas mientras paseas y dejas volar tu imaginación? ¿Son comestibles, venenosas o tal vez mágicas?

19:00-22:00 UhrAn der kühlen Abendluft können Sie diese gewöhnlichen Pflanzen und ihre geheimen Geschichten entdecken. Lauschen Sie ihnen bei einem Spaziergang und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf? Sind sie essbar, giftig oder vielleicht sogar magisch?

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT34