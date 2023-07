« Mystères à Vallabrègues : Le secret de l’osier pourpre » un jeu de piste à faire en famille Lac de Vallabrègues Vallabrègues Catégories d’Évènement: Gard

Vallabrègues « Mystères à Vallabrègues : Le secret de l’osier pourpre » un jeu de piste à faire en famille Lac de Vallabrègues Vallabrègues, 16 septembre 2023, Vallabrègues. « Mystères à Vallabrègues : Le secret de l’osier pourpre » un jeu de piste à faire en famille 16 et 17 septembre Lac de Vallabrègues 9,50 € (ce prix comprend un pochon contenant tous les indices pour mener votre enquête à plusieurs en toute autonomie). Entrée libre. Durée : de 1h30 à 2h. Pour plus d’informations, contactez le : 04 66 59 26 57. L’oseraie de Jean Paille a été complètement dévastée… À travers une balade originale autour du lac de Vallabrègues, découvrez le patrimoine naturel vallabréguant.

Une activité à faire en famille dès 6 ans. Le jeu est en vente à l’accueil de la Maison du Tourisme et du Patrimoine (8 rue Victor Hugo, à Beaucaire), au musée de la vannerie (4 rue Carnot, à Vallabrègues) et au camping Lou Vincen de Vallabrègues (face au lac). Lac de Vallabrègues Route d’Aramon, 30300 Vallabrègues Vallabrègues 30300 Gard Occitanie Le lac de Vallabrègues est un endroit arboré idéal pour passer une journée en famille. Ce coin nature ombragé se situe entre Beaucaire et Avignon. Au bord du lac, vous trouverez les pêcheurs, des pelouses bien entretenues, des tables de pique-nique en bois et un parc aménagé de jeux en bois (mini tyroliennes, toboggans accessibles gratuitement). Un joli chemin ombragé de lauriers rouges longe tout le lac. Vous pourrez observer une faune très riche (grenouilles, poissons, têtards, libellules) qui témoigne d’un environnement naturel exceptionnel. Vallabrègues est un village vert respectueux de l’environnement, et son lac est un écrin de verdure particulièrement bien préservé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©CCBTA Détails Catégories d’Évènement: Gard, Vallabrègues Autres Lieu Lac de Vallabrègues Adresse Route d'Aramon, 30300 Vallabrègues Ville Vallabrègues Departement Gard Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Lac de Vallabrègues Vallabrègues

Lac de Vallabrègues Vallabrègues Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallabregues/