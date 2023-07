Pilates Stretching Tuéda Lac de Tueda, rendez vous devant la maison de la réserve Les Allues, 17 août 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Pilates, Stretching et Relaxation en plein air, au bord du Lac de Tueda, dans le cadre magique du Parc National de la Vanoise à 1730m d’Altitude..

2023-08-17 16:00:00 fin : 2023-08-17 18:00:00. .

Lac de Tueda, rendez vous devant la maison de la réserve

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Pilates, Stretching and Relaxation in the open air, on the shores of Lake Tueda, in the magical setting of the Vanoise National Park at 1730m altitude.

Pilates, estiramientos y relajación al aire libre, a orillas del lago de Tueda, en el marco mágico del Parque Nacional de la Vanoise, a 1730 m de altitud.

Pilates, Stretching und Entspannung im Freien, am Ufer des Lac de Tueda, in der magischen Umgebung des Nationalparks Vanoise auf 1730m Höhe.

Mise à jour le 2023-06-22 par Méribel Tourisme