Concert « les flagrants Délires » à Sénaillac-Latronquière Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière, 21 octobre 2023, Sénaillac-Latronquière.

Sénaillac-Latronquière,Lot

Après plusieurs mois de préparation, on vous attend nombreux sous l’Arche du Tolerme pour une soirée concert avec le groupe les Flagrants délires !

Nombres de places limitées

On vous attends nombreux.

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . 24 EUR.

Lac de Tolerme

Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie



After months of preparation, we look forward to seeing you at the Arche du Tolerme for an evening concert with the group Flagrants délires!

Limited number of seats

We look forward to seeing you there

Tras meses de preparación, esperamos verles a todos en el Arche du Tolerme para asistir a un concierto nocturno con el grupo Flagrants délires

Plazas limitadas

Le esperamos

Nach mehreren Monaten der Vorbereitung erwarten wir Sie zahlreich unter dem Arche du Tolerme für einen Konzertabend mit der Gruppe les Flagrants délires!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt

Wir erwarten Sie zahlreich

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Figeac