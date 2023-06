run/walk for the planet Lac de Sède Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens run/walk for the planet Lac de Sède Saint-Gaudens, 8 juin 2023, Saint-Gaudens. run/walk for the planet Jeudi 8 juin, 09h00 Lac de Sède Entrée libre Venez participer gratuitement à une marche ce jeudi 8 juin de 9h à 1015 au lac de Sède.

Avec l’application adidas running > Run For The Oceans, participez au nettoyage des plages et oceans.

Toutes les 10 minutes de marche = une collecte pour nettoyer les plages.

En partenariat avec les classes Erasmus+/Eco-élèves du collège Didier Daurat.

Renseignements :

06.08.00.39.28

www.sportdenana.com Lac de Sède 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.sportdenana.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T10:15:00+02:00

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T10:15:00+02:00 run walk sport de nana Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Lac de Sède Adresse 31800 Saint-Gaudens Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Lac de Sède Saint-Gaudens

Lac de Sède Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/

run/walk for the planet Lac de Sède Saint-Gaudens 2023-06-08 was last modified: by run/walk for the planet Lac de Sède Saint-Gaudens Lac de Sède Saint-Gaudens 8 juin 2023