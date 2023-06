Sophro balade Lac de Séchemailles Meymac, 12 juillet 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Vous découvrirez le temps de cette balade une façon originale de vous promener. L’alternance entre marche et exercices de sophrologie vous amènera à ralentir, à vous détendre, à vous apaiser, à mettre tous vos sens en éveil, et vous permettra de profiter pleinement de ce moment dans la nature pour vous ressourcer. L’alliance entre la sophrologie et la marche renforce les effets bénéfiques de chacune de ces pratiques. A vivre seul ou en famille..

2023-07-12 à ; fin : 2023-08-30 11:30:00. .

Lac de Séchemailles

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



During this walk, you will discover an original way to walk. The alternation between walking and sophrology exercises will lead you to slow down, to relax, to calm down, to put all your senses on the alert, and will allow you to take full advantage of this moment in the nature to recharge your batteries. The alliance between sophrology and walking reinforces the beneficial effects of each of these practices. To live alone or with your family.

Durante este paseo, descubrirá una forma original de caminar. La alternancia entre ejercicios de marcha y sofrología te llevará a bajar el ritmo, a relajarte, a tranquilizarte, a poner en alerta todos tus sentidos, y te permitirá aprovechar al máximo este momento en la naturaleza para recargar las pilas. La alianza entre la sofrología y la marcha refuerza los efectos beneficiosos de cada una de estas prácticas. Para vivir solo o en familia.

Während dieses Spaziergangs werden Sie eine originelle Art des Spazierengehens entdecken. Der Wechsel zwischen Spaziergängen und Sophrologieübungen wird Sie dazu bringen, langsamer zu werden, sich zu entspannen, sich zu beruhigen, alle Ihre Sinne anzuregen und Ihnen die Möglichkeit geben, diesen Moment in der Natur voll und ganz zu genießen und neue Energie zu tanken. Die Verbindung von Sophrologie und Wandern verstärkt die wohltuenden Wirkungen jeder dieser Praktiken. Erleben Sie diese Wanderung allein oder mit Ihrer Familie.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze