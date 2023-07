Balade au crépuscule – Lac de Saint-Pardoux Lac de Saint-Pardoux, site de Chabannes Compreignac, 25 août 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Balade en semi nocturne en canoé et paddle afin de découvrir les contes et histoires du lac..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 21:30:00. .

Lac de Saint-Pardoux, site de Chabannes

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Semi-nighttime canoe and paddle trip to discover the tales and stories of the lake.

Excursión semi nocturna en canoa y a remo para descubrir los cuentos e historias del lago.

Halbnächtlicher Spaziergang mit Kanu und Paddel, um die Märchen und Geschichten des Sees zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Monts du Limousin