Balade au crépuscule – Lac de Saint-Pardoux Lac de Saint-Pardoux, site de Chabannes Compreignac, 25 août 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Du canoé/paddle en semi nocturne, des food trucks ! 3 formules pour profiter d’un instant partage : formule 1 location sans limite de temps + repas 20 € ; formule 2 location 1h à partir de 10 € ; formule 3 repas seul à partir de 10 €..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 21:45:00. .

Lac de Saint-Pardoux, site de Chabannes

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Semi-nightly canoeing/paddleboarding, food trucks! 3 formulas to enjoy a shared moment: formula 1 unlimited rental + meal 20 ?; formula 2 1h rental from 10 ?; formula 3 meal only from 10 ?.

¡Piragüismo/paseo semi-nocturno y food trucks! hay 3 opciones para disfrutar de un momento compartido: opción 1 alquiler por tiempo ilimitado + comida por 20€; opción 2 alquiler por 1 hora desde 10€; opción 3 sólo comida desde 10€.

Kanu/Paddelbootfahren bei halber Nacht, Food Trucks! 3 Formeln, um einen gemeinsamen Moment zu genießen: Formel 1 Miete ohne Zeitlimit + Mahlzeit 20?; Formel 2 Miete 1 Stunde ab 10?; Formel 3 Mahlzeit allein ab 10?

