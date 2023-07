Balade gourmande – Lac de Saint-Pardoux Lac de Saint-Pardoux, site de Chabannes Compreignac, 7 juillet 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Balade gourmande sur l’eau en canoé ou paddle ; balade sur le lac avec des pauses dégustations de produits locaux..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 21:30:00. .

Lac de Saint-Pardoux, site de Chabannes

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet stroll on the water in a canoe or paddle; stroll on the lake with breaks for tastings of local products.

Paseo gastronómico por el agua en canoa o a remo; paseo por el lago con degustación de productos locales.

Gourmetwanderung auf dem Wasser im Kanu oder Paddelboot; Spaziergang auf dem See mit Pausen, in denen Sie lokale Produkte probieren können.

