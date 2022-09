OCTOBRE ROSE – Comité régional de randonnée pédestre Nouvelle-Aquitaine lac de saint-pardoux Saint-Pardoux Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Pardoux

OCTOBRE ROSE – Comité régional de randonnée pédestre Nouvelle-Aquitaine lac de saint-pardoux, 2 octobre 2022, Saint-Pardoux. OCTOBRE ROSE – Comité régional de randonnée pédestre Nouvelle-Aquitaine Dimanche 2 octobre, 09h30 lac de saint-pardoux

Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

Le Comité régional de randonnée pédestre Nouvelle-Aquitaine vous invite à partager un moment sportif et convivial dans le cadre d’Octobre Rose lac de saint-pardoux saint-pardoux Saint-Pardoux 63440 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://fb.me/e/1LMrBj3sI »}, {« link »: « mailto:grobin@ffrandonnee.fr »}, {« link »: « https://www.ffrandonnee-nouvelle-aquitaine.com/ »}] La Côte de Porcelaine Rose ? La journée ludique dédiée au Longe-côte, c’est le dimanche 2 octobre prochain, au lac de St Pardoux.

Longe-côte, randonnée, jeux et bonne humeur sont au programme, de 9h30 à 17h.

Cette journée est organisée par la FFRandonnée Nouvelle-aquitaine et FFRandonnée Haute-Vienne en partenariat avec la Ligue contre le Cancer. N’hésitez pas à vous inscrire directement sur notre évènement Facebook et à inviter tous vos contacts amateurs de sport de pleine nature et aquatique. Évènement Facebook : https://fb.me/e/1LMrBj3sI Comité régional de randonnée pédestre Nouvelle-Aquitaine Monsieur Guillaume Robin

Madame Jackie Braye

06 74 88 53 07

06 78 37 26 25 grobin@ffrandonnee.fr Toutes les informations sur le site :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T09:30:00+02:00

2022-10-02T17:00:00+02:00

