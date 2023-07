Les mercredis du Lac de Saint-Pardoux – Concert de clôture des mercredis du Lac Lac de Saint-Pardoux Razès, 23 août 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Ouverture de la soirée avec un dj set, puis concert du groupe « Collectif Métissé » suivi d’un dj set de « Sound of Legend », en partenariat avec la radio Flash FM. Pas d’inscription nécessaire. Pas de nombre de personnes maximum..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 23:30:00. EUR.

Lac de Saint-Pardoux Site de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The evening opens with a dj set, followed by a concert by the group « Collectif Métissé » and a dj set by « Sound of Legend », in partnership with Flash FM radio. No registration necessary. No maximum number of people.

La velada comienza con un DJ set, seguido de un concierto del grupo Collectif Métissé y un DJ set de Sound of Legend, en colaboración con la radio Flash FM. No es necesario inscribirse. No hay número máximo de personas.

Eröffnung des Abends mit einem DJ-Set, dann Konzert der Gruppe « Collectif Métissé », gefolgt von einem DJ-Set von « Sound of Legend », in Partnerschaft mit dem Radiosender Flash FM. Keine Anmeldung erforderlich. Keine Höchstzahl an Personen.

