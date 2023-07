Les mercredis du Lac de Saint-Pardoux – Marché de producteurs Lac de Saint-Pardoux Razès, 9 août 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Marché de producteur de pays, présence de producteurs locaux qui proposent à la vente leurs produits, possibilité de se restaurer sur place et animation musicale sur la soirée avec le groupe Hortax, chanson populaire française.Pas d’inscription nécessaire. Pas de nombre de personnes maximum..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 22:30:00. EUR.

Lac de Saint-Pardoux Site de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ market with local producers selling their products, on-site catering and musical entertainment by the group Hortax, a French folk song band. No maximum number of people.

Mercado local de agricultores, con productores locales vendiendo sus productos, comida disponible in situ y animación musical durante la velada con el grupo Hortax, un grupo folk francés.No es necesario inscribirse. No hay un número máximo de personas.

Marché de producteur de pays, Präsenz lokaler Produzenten, die ihre Produkte zum Verkauf anbieten, Möglichkeit, vor Ort zu essen und musikalische Unterhaltung am Abend mit der Gruppe Hortax, französisches Volkslied.Keine Anmeldung erforderlich. Keine Höchstzahl an Personen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Monts du Limousin