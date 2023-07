Les mercredis du Lac de Saint-Pardoux – Journée familiale Lac de Saint-Pardoux Razès, 19 juillet 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

À partir de 16h30 journée familiale au lac avec différents jeux et ateliers. La Cité des Jeux sera présente avec des jeux extérieurs pour petits et grands (jeux en bois, jeux géants …). Présence également de la troupe de Nomadenko avec un atelier maquillage pour les enfants accompagnés de leurs parents. Et enfin, à partir de 21h45, séance de cinéma en plein air avec la projection du film Encanto : La Fantastique Famille Madrigal (tous publics -2021 ‧ Musical/Enfants ‧ 1h 49m). Pas d’inscription nécessaire. Pas de nombre de personnes maximum..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 23:30:00. EUR.

Lac de Saint-Pardoux Site de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 4:30 pm, family day at the lake with various games and workshops. La Cité des Jeux will be present with outdoor games for young and old (wooden games, giant games, etc.). The Nomadenko troupe will also be present, with a make-up workshop for children accompanied by their parents. And finally, from 9:45pm, an open-air cinema screening of Encanto: La Fantastique Famille Madrigal (all audiences -2021 ? Musical/Children ? 1h 49m). No registration required. No maximum number of people.

A partir de las 16.30 h, jornada familiar en el lago con diversos juegos y talleres. La Cité des Jeux estará presente con juegos al aire libre para grandes y pequeños (juegos de madera, juegos gigantes, etc.). La compañía Nomadenko también estará presente con un taller de maquillaje para los niños acompañados de sus padres. Y por último, a partir de las 21.45 h, proyección al aire libre de la película Encanto: La Fantastique Famille Madrigal (todos los públicos – 2021 ? Musical/Infantil ? 1h 49m). No es necesario inscribirse. No hay número máximo de personas.

Ab 16:30 Uhr Familientag am See mit verschiedenen Spielen und Workshops. Die Cité des Jeux wird mit Spielen für Groß und Klein im Freien vertreten sein (Holzspiele, Riesenspiele?). Ebenfalls anwesend ist die Truppe von Nomadenko mit einem Schminkworkshop für Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Und schließlich, ab 21.45 Uhr, Open-Air-Kino mit der Vorführung des Films Encanto: Die fantastische Familie Madrigal (für alle Altersgruppen -2021 ? Musical/Kinder ? 1h 49m). Keine Anmeldung erforderlich. Keine maximale Personenzahl.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Monts du Limousin