Les mercredis du Lac de Saint-Pardoux – Feu d’artifice Lac de Saint-Pardoux Razès, 19 juillet 2023, Razès.

Razès,Haute-Vienne

Soirée animée par l’orchestre Aloha. Début du feu d’artifice à 22h45. Pas d’inscription nécessaire. Pas de nombre de personnes maximum..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 23:30:00. EUR.

Lac de Saint-Pardoux Site de Santrop

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Evening entertainment by the Aloha orchestra. Fireworks start at 10:45pm. No registration required. No maximum number of people.

Velada amenizada por la orquesta Aloha. Los fuegos artificiales comienzan a las 22.45 horas. No es necesario inscribirse. No hay número máximo de personas.

Abendunterhaltung durch das Aloha-Orchester. Beginn des Feuerwerks um 22.45 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Keine maximale Personenzahl.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Monts du Limousin