Oiseaux du lac et bois de Saint-Mandé lac de saint mandé Paris Catégorie d’Évènement: Paris Oiseaux du lac et bois de Saint-Mandé lac de saint mandé Paris, 18 novembre 2023, Paris. Oiseaux du lac et bois de Saint-Mandé Samedi 18 novembre, 10h30 lac de saint mandé Tarifs : tarif enfant 10€ ; tarif adulte 15€ Notre balade ornithologique débute au lac de Saint-Mandé qui fait partie intégrante du bois de Vincennes.

Ce petit lac et son île abrite plusieurs espèces d’oiseaux d’eau.

On y trouve la Gallinule poule d’eau, la Bernache du Canada et les canards colverts. Le Héron cendré vient y pêcher des poissons.

Le Martin-Pêcheur vient régulièrement s’alimenter en petits poissons.

En automne-hiver les mouettes rieuses viennent fréquenter le lac. Après le lac nous irons au bois de Saint-Mandé.

C’est l’occasion d’observer les mésanges, roitelets, rougegorges.

Mais aussi les pic verts et épeiche.

Peut-être nous finirons notre balade avec un écureuil !

Durée : 2h30

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T13:00:00+01:00

