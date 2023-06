L’Europe à vélo! Lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Jean-Pla-de-Corts Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Jean-Pla-de-Corts L’Europe à vélo! Lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Jean-Pla-de-Corts, 3 juin 2023, Saint-Jean-Pla-de-Corts. L’Europe à vélo! Samedi 3 juin, 13h00 Lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts Entrée libre, inscription obligatoire pour randonnée (gratuit) L’Europe à vélo Balade découverte à vélo sur le Pays Pyrénées Méditerranée de projets financés par l’Union européenne autour de la mobilité douce. Cette opération, située sur l’axe de l’Eurovélo 8, permettra de valoriser les itinéraires transfrontaliers (Pirinexus, Bicitranscat…) ainsi que des projets financés par la politique de cohésion et la politique de développement rural de l’Union européenne (dont Leader).

Toute l’après-midi (de 13h à 18h) des animations sont prévues au lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts (stand d’information, jeux et quiz avec remise de goodies). Une randonnée à vélo accompagnée par Blue Bear de Saint-Jean-Pla-de-Corts à Céret avec mise à disposition gratuite de vélos est organisée à 14h avec présentation de projets financés. Lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts Lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Jean-Pla-de-Corts 66490 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.europedirectpyrenees.eu/ue/europe-velo-3-juin-saint-jean-pla-de-corts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

