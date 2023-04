2ème édition Ronde du Printemps – Dimanche 23 avril Lac de Saint-Caprais, 23 avril 2023, L'Union.

Plusieurs formats de courses à pied seront proposés autour du lac de L’Union, comme par exemple les classiques 5km, 10km et les courses enfants qui ont rencontré un grand succès l’an dernier ! Le 10km fait d’ailleurs partie du challenge Lévy pour l’année 2023.

En plus, cette année, des formats inédits seront au programme: une course pyramidale à 3 personnes (où les coéquipiers doivent courir 5, 10 ou 15km) et une autre course Duo ado-parent (« fais courir ton ado » ou « fais courir ta mère/ton père »!)

Des activités pour tous viendront aussi rythmer cette matinée sportive : podiums avec remise des récompenses, buvette, groupe musical, stand de massage, stand de vente de produits locaux, animations enfants, foodtruck.

Comme chaque année, le club soutiendra une association. Cette année, il s’agit de l’association IRIS qui œuvre pour les DIP, personnes qui souffrent de Déficit Immunitaire Primitif. La totalité des bénéfices des courses enfants ainsi que les dons spontanés lors des inscriptions reviendront à cette association.

Dans le cadre d’un autre partenariat, des sportifs de l’ASL 31 (Association Sports et Loisirs) viendront en tant que sportifs et bénévoles pour participer à notre événement sportif. Cette association d’établissement a pour objectif de permettre à toute personne en situation de handicap mental, psychique et présentant des troubles du spectre autistique, d’accéder à une pratique sportive quel que soit son niveau . Accueillir ces personnes lors de notre course favorise un partage et permet, à un niveau local, d’œuvrer en faveur d’une meilleure inclusion.

La sécurité et l’organisation des secouristes sera gérées par des élèves du lycée Guynemer de Toulouse. Enfin, des étudiants de l’IUT-Tech de Co de Toulouse seront aussi présents le jour de la course. En amont, ils ont été intégrés à différents niveaux de l’organisation. Ce sont par exemple eux qui ont créée l’affiche de cette 2ème édition: bravo à eux !

Pour participer à cet événement, le 23/04/2023, plusieurs possibilités : en tant que sportif (rdv sur Chrono-start.com pour les inscriptions) ou en tant que bénévole en nous contactant à rondesuprintemps@gmail.com.

Venez nombreux !

Lac de Saint-Caprais 79 avenue de Bayonne, 31240 L'Union L'Union 31240 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T09:00:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

