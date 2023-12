Les foulées du Père Noël Lac de Ponty Ussel, 17 décembre 2023, Ussel.

Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 09:30:00

fin : 2023-12-17

Dans le cadre du BTS Gestion Forestière à l’école forestière de Meymac , des élèves de BTS organise Les Foulées du Père Noël au Lac de Ponty : 2 parcours de 5.8 (course + rando pédestre) et 9.5 km (course pédestre), ouvert à tous niveaux à partir de 16 ans, départ à 9h30 (courses) et 9h45 (randonnée). Récompense pour les 3 premiers femme et homme, des 2 courses et pour le meilleur déguisement. Buvette et ravitaillement en fin de course. Sur inscription.

Lac de Ponty Rue du Lac

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze