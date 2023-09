Cet évènement est passé Brins d’histoires – JPE Lac de Maine, Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Brins d’histoires – JPE Lac de Maine, Angers Angers, 17 septembre 2023, Angers. Brins d’histoires – JPE Dimanche 17 septembre, 16h00 Lac de Maine, Angers Sur les sentiers du lac de Maine, venez découvrir ou redécouvrir cet espace naturel sensible où l’imaginaire frôle la nature au fil des contes, au fil de l’eau. Avec l’Éveil des mots et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou. DE 16H À 17H30 – départ de la buvette du lac de Maine, Angers Tout public (à partir de 6 ans avec accompagnateur) Lac de Maine, Angers Lac de Maine, Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020230723161916#book »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails

Catégories d'Évènement:
Angers, Maine-et-Loire

Lieu
Lac de Maine, Angers

Adresse
Lac de Maine, Angers

Ville
Angers

Age min
6

Age max
99

