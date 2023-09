RÉGATE DES VENDANGES Lac de Madine Nonsard-Lamarche, 15 octobre 2023, Nonsard-Lamarche.

Nonsard-Lamarche,Meuse

Participez à la Régate des vendanges dédiée à Popeye et organisée par la Société Nautique de Madine sur le lac de Madine.

Vous ne pratiquez pas la voile, admirez simplement le magnifique spectacle de toutes ces voiles sur l’eau.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Lac de Madine Port de Nonsard

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est



Take part in the Regate des vendanges dedicated to Popeye and organized by the Société Nautique de Madine on Lake Madine.

If you’re not a sailor, just admire the magnificent spectacle of all those sails on the water.

Participe en la Regata de la Vendimia dedicada a Popeye y organizada por la Société Nautique de Madine en el lago Madine.

Si no navega, simplemente admire el magnífico espectáculo de todas esas velas en el agua.

Nehmen Sie an der Popeye gewidmeten und von der Société Nautique de Madine organisierten Regatta der Weinlese auf dem Lac de Madine teil.

Wenn Sie nicht segeln, bewundern Sie einfach das herrliche Schauspiel all dieser Segel auf dem Wasser.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT COEUR DE LORRAINE