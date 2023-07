WORLD CARP CLASSIC Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes, 11 septembre 2023, Heudicourt-sous-les-Côtes.

Heudicourt-sous-les-Côtes,Meuse

25e édition du World Carp Classic, l’un des événements incontournables pour tous ceux qui affectionnent particulièrement la pêche à la carpe.

Plus d’une centaine d’équipes internationales vont se défier lors de ce concours de pêche à la carpe en espérant réaliser les plus belles prises.. Adultes

Vendredi 2023-09-11 fin : 2023-09-16 . EUR.

Lac de Madine

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



the 25th edition of the World Carp Classic, one of the must-attend events for all those who love carp fishing.

More than a hundred international teams will be competing in this carp fishing competition, hoping to make the finest catches.

la 25ª edición del World Carp Classic, una de las citas ineludibles para todos los amantes de la pesca de la carpa.

Más de un centenar de equipos internacionales competirán en esta competición de pesca de carpas con la esperanza de capturar los mejores peces.

25. Ausgabe des World Carp Classic, eines der wichtigsten Ereignisse für alle, die das Karpfenangeln besonders lieben.

Mehr als 100 internationale Teams treten bei diesem Karpfenangelwettbewerb gegeneinander an und hoffen, die besten Fänge zu machen.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT COEUR DE LORRAINE