Championnat Régional Cyclo Cross UFOLEP Lac de Lauzun Lauzun, 13 janvier 2024, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer ou juste encourager les particpants au cyclocross organisé par l’association Cyclo Club Lauzunais !.

2024-01-13

Lac de Lauzun

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the cyclocross organized by the Cyclo Club Lauzunais!

¡Ven y participa en el ciclocross organizado por el Cyclo Club Lauzunais!

Kommen Sie zum Cyclocross, das vom Verein Cyclo Club Lauzunais organisiert wird, und nehmen Sie teil oder feuern Sie die Teilnehmer an!

