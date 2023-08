Rallye touristique Lac de Lanquais Lanquais, 17 septembre 2023, Lanquais.

Lanquais,Dordogne

Véhicules anciens et modernes.

Programme :

8h-9h : accueil et petit déjeuner

9h-9h15 : débriefing et distribution roadbook détaillé

9h30-10h : départ toutes les minutes

12h30-13h : arrivée au lac de Lanquais

13h : repas Paëlla

14h : remise des prix.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Lac de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vintage and modern vehicles.

Program:

8am-9am: welcome and breakfast

9h-9h15: debriefing and detailed roadbook distribution

9:30-10am: departure every minute

12:30-13:00: arrival at Lac de Lanquais

1pm: Paëlla lunch

2pm: prize-giving ceremony

Vehículos antiguos y modernos.

Programa :

8h-9h: bienvenida y desayuno

9-9.15h: debriefing y distribución detallada del roadbook

9h30-10h: salida cada minuto

12h30-13h00: llegada al lago Lanquais

13h: comida en la Paëlla

14h: entrega de premios

Alte und moderne Fahrzeuge.

Programm:

8h-9h: Empfang und Frühstück

9h-9h15 : Debriefing und Verteilung des detaillierten Roadbooks

9.30-10.00 Uhr: Abfahrt im Minutentakt

12.30-13.00 Uhr: Ankunft am See von Lanquais

13h: Paëlla-Essen

14h: Preisübergabe

