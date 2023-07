La nuit des étoiles Lac de lac Gioule Cazères-sur-l’Adour, 4 août 2023, Cazères-sur-l'Adour.

Cazères-sur-l’Adour,Landes

La nuit des étoiles, un événement incontournable de nos nuits d’été. Partez à la découverte de notre ciel en essayant d’apercevoir quelques étoiles filantes tout en profitant des connaissances des astronomes amateurs de l’Astroclub du Marsan. Top départ pour vivre un voyage vers les amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies et tous ces objets célestes que nous pensons connaitre mais qui recèle encore tant de mystères..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 00:00:00. .

Lac de lac Gioule

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Starry nights are a must on every summer’s night. Set off to discover our sky and try to catch a glimpse of some shooting stars, all the while benefiting from the knowledge of amateur astronomers from the Astroclub du Marsan. It’s time to set off on a journey towards star clusters, nebulae, galaxies and all those celestial objects we think we know, but which still conceal so many mysteries.

Las noches estrelladas son una cita ineludible en cualquier noche de verano. Salga a descubrir nuestros cielos e intente avistar alguna estrella fugaz, mientras se beneficia de los conocimientos de los astrónomos aficionados del Astroclub du Marsan. Es hora de emprender un viaje hacia los cúmulos estelares, las nebulosas, las galaxias y todos esos objetos celestes que creemos conocer, pero que siguen ocultando tantos misterios.

Die Nacht der Sterne ist ein unumgängliches Ereignis in unseren Sommernächten. Entdecken Sie unseren Himmel und versuchen Sie, ein paar Sternschnuppen zu sehen, während Sie vom Wissen der Amateurastronomen des Astroclubs Marsan profitieren. Die Reise zu Sternhaufen, Nebeln, Galaxien und all den anderen Himmelsobjekten, die wir zu kennen glauben, die aber noch so viele Geheimnisse bergen, beginnt.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Grenade