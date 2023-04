Les Foulées des Entreprises Lac de Labège Innopôle Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les Foulées des Entreprises Lac de Labège Innopôle, 8 juin 2023, Labège. Les Foulées des Entreprises Jeudi 8 juin, 17h00 Lac de Labège Innopôle Sur inscription de l’entreprise – Tarifs selon le nombre d’équipes engagées (tarifs précisés sur le site) Les foulées des entreprises est un événement ouvert à toutes les entreprises et associations, désireuses d’impliquer leurs collaborateurs dans un événement à fort impact RSE. Chaque entreprise peut inscrire autant d’équipes de 4 coéquipiers qu’elle le souhaite !

Chaque coéquipier fixe son propre objectif : le rythme : marcher, courir, ou rouler en fauteuil

la durée (1h30 au maximum, le temps de parcourir 1 boucle au minimum)

Pas de chrono

et surtout avec une intention de profiter de ce temps festif, ensemble ! Chaque coéquipier prend son départ à l’heure qui lui convient, à partir de 17h

Les 4 coéquipiers se regroupent pour passer la ligne d’arrivée ensemble au plus tard à 18h30 Lac de Labège Innopôle allée du lac 31670 labege Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.foulees-des-entreprises.fr/services/inscription/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T17:00:00+02:00 – 2023-06-08T19:00:00+02:00

2023-06-08T17:00:00+02:00 – 2023-06-08T19:00:00+02:00 solidarité équipes

