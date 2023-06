Concours de pêche à Caillac Lac de la Vergne Caillac, 24 juin 2023, Caillac.

Caillac,Lot

Ce concours ouvert aux amateurs se disputera en deux manches: une le matin et l’autre l’après-midi. Les poissons péchés seront des poissons blancs.

Les engagements seront remis en jeu et tous les participants recevront un cadeau.

Remise des prix à partir de 17h30 et apéritif offert par l’association du Lac de la Vergne.

2023-06-24 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-24 11:30:00. 3.5 EUR.

Lac de la Vergne

Caillac 46140 Lot Occitanie



This competition, open to amateurs, will be run in two rounds: one in the morning and the other in the afternoon. The fish caught will be white fish.

Entries will be awarded and all participants will receive a gift.

Prize-giving ceremony from 5.30pm and aperitif offered by the Lac de la Vergne association

Esta competición, abierta a los aficionados, se desarrollará en dos rondas: una por la mañana y otra por la tarde. Las capturas serán de pescado blanco.

Las inscripciones serán premiadas y todos los participantes recibirán un obsequio.

Entrega de premios a partir de las 17.30 h y aperitivo ofrecido por la asociación del Lago de la Vergne

Dieser Wettbewerb für Amateure wird in zwei Runden ausgetragen: eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Es dürfen nur Weißfische gefangen werden.

Alle Teilnehmer erhalten ein Geschenk.

Preisverleihung ab 17:30 Uhr und Aperitif, der von der Association du Lac de la Vergne angeboten wird

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Cahors – Vallée du Lot