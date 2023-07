Compétition internationale de Ski nautique Lac de la Valette Marcillac-la-Croisille, 22 juillet 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Compétition internationale annuelle de ski nautique sur le lac de la Valette de Marcillac-la-Croisille.

Entrée visiteurs gratuite.

Renseignements : 05 55 27 68 34..

2023-07-22 fin : 2023-07-23 . .

Lac de la Valette

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Annual international water skiing competition on Lac de la Valette in Marcillac-la-Croisille.

Free admission for visitors.

Information: 05 55 27 68 34.

Competición internacional anual de esquí acuático en el lago de la Valette, en Marcillac-la-Croisille.

Entrada gratuita para los visitantes.

Información: 05 55 27 68 34.

Jährlicher internationaler Wasserski-Wettbewerb auf dem Lac de la Valette in Marcillac-la-Croisille.

Freier Eintritt für Besucher.

Informationen: 05 55 27 68 34.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières