Découverte de la pêche et des milieux aquatiques Lac de la Triouzoune Neuvic, 7 août 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Les poissons d’eau douce n’auront plus de secrets pour vous ! Au programme : technique et pratique de la pêche au coup sans oublier la connaissance et la compréhension du milieu aquatique ! Encadrement par un moniteur guide de pêche diplômé, conformément à la réglementation.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 19:00:00. .

Lac de la Triouzoune

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Freshwater fish will no longer hold any secrets for you! On the program: technique and practice of spearfishing, not forgetting knowledge and understanding of the aquatic environment! Supervised by a qualified fishing guide, in compliance with regulations

¡Los peces de agua dulce ya no tendrán secretos para usted! En el programa: técnica y práctica de la pesca submarina, sin olvidar el conocimiento y la comprensión del medio acuático Supervisado por un guía de pesca cualificado, de acuerdo con la normativa

Die Süßwasserfische werden keine Geheimnisse mehr vor dir haben! Auf dem Programm stehen Technik und Praxis des Angelns, aber auch die Kenntnis und das Verständnis der aquatischen Umwelt! Betreuung durch einen diplomierten Angelführer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze