Le Piano du Lac Lac de la Saucille Mugron, 6 juillet 2023, Mugron.

Les 6 et 7 juillet, à 20h, installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux : une chanteuse pop et son équipage vous emmènent dans les étoiles…

Après 8 ans de collaboration artistique avec la compagnie Le piano du Lac devant plus de 10 0000 spectateurs, Comme le café devient producteur et organisateur de la tournée « piano du lac 2023 : 2 systèmes solaires ».

Le pianO-bulle a été conçu par Voël, le plus grand spécialiste des OFNI (objets flottants non identifiés) dans la base de Veynes. Les dames-jeanne, bocaux ronds en verre répartis de part et d’autre de notre vaisseau, outre leur rôle de flottaison, donnent à notre engin spatial des allures de satellite et lui promettent un destin en orbite !

Sur place, buvette et grillades..

Lac de la Saucille

On July 6 and 7, at 8pm, settle on the shore and embark on a floating show in a majestic universe: a pop singer and her crew take you to the stars…

After 8 years of artistic collaboration with the Le piano du Lac company in front of over 10,0000 spectators, Comme le café has become the producer and organizer of the « piano du lac 2023: 2 systèmes solaires » tour.

The pianO-bulle was designed by Voël, the leading specialist in UFOs (unidentified floating objects) at the Veynes base. The round glass jars on either side of our vessel not only provide buoyancy, but also give our spacecraft a satellite-like appearance, and promise a destiny in orbit!

On-site refreshments and barbecues.

Los días 6 y 7 de julio, a las 20:00 h, instálese en la orilla del río y embárquese en un espectáculo flotante en un universo majestuoso: una cantante pop y su equipo le llevarán a las estrellas…

Tras 8 años de colaboración artística con la compañía Le piano du Lac ante más de 10.000 espectadores, Comme le café se ha convertido en productor y organizador de la gira « piano du lac 2023: 2 systèmes solaires ».

El pianO-bulle ha sido diseñado por Voël, el mayor especialista en ovnis (objetos flotantes no identificados) de la base de Veynes. Los tarros de cristal a ambos lados de nuestra nave no sólo nos ayudan a mantenernos a flote, sino que también dan a nuestra nave espacial el aspecto de un satélite, ¡y prometen un destino en órbita!

Refrescos y barbacoas in situ.

Am 6. und 7. Juli, um 20 Uhr, lassen Sie sich am Ufer nieder und schiffen Sie sich für eine schwebende Show in einem majestätischen Universum ein: Eine Popsängerin und ihre Crew entführen Sie zu den Sternen…

Nach 8 Jahren künstlerischer Zusammenarbeit mit der Kompanie Le piano du Lac vor mehr als 10.0000 Zuschauern wird Comme le café Produzent und Organisator der Tournee « piano du lac 2023: 2 Sonnensysteme ».

Das pianO-bulle wurde von Voël, dem führenden Spezialisten für OFNIs (unidentifizierte schwimmende Objekte) in der Basis von Veynes entwickelt. Die Jeanne-Damen, runde Glasgefäße, die auf beiden Seiten unseres Raumschiffs verteilt sind, dienen nicht nur als Auftriebskörper, sondern verleihen unserem Raumfahrzeug auch das Aussehen eines Satelliten und versprechen ihm ein Schicksal in der Umlaufbahn!

Vor Ort gibt es Getränke und Grillspezialitäten.

