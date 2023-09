Foire aux chevaux Lac de la Rochegaudon Chaillac, 14 octobre 2023, Chaillac.

Chaillac,Indre

Traditionnelle Foire aux Chevaux sur le Site de la Rochegaudon ! Cette année, des bovins seront aussi présents !.

Samedi 2023-10-14 08:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Lac de la Rochegaudon

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire



Traditional Horse Fair on the Site of la Rochegaudon! This year, cattle will also be present!

¡La tradicional Feria del Caballo en el recinto de Rochegaudon! Este año también habrá ganado vacuno

Traditionelle Pferdemesse auf dem Gelände von La Rochegaudon! Dieses Jahr werden auch Rinder anwesend sein!

