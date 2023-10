Cet évènement est passé initiation technique spéléo sur corde lac de la Reynerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse initiation technique spéléo sur corde lac de la Reynerie Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse. initiation technique spéléo sur corde Dimanche 8 octobre, 12h30 lac de la Reynerie entrée libre Cette année plusieurs événements se déroulent dans le cadre de la fête de la science dont, un dimanche au bord du lac au lac de la Reynerie à Toulouse (le 8 octobre). Cette année le thème est sur le sport. Un attelier visant à faire decouvrir la pratique de la speleo est proposé dans un arbre afin de tester les montées et desentes en verticale. Ce stand dedié à la speleo sera animé par des intervenants qui vous raconterons a travers des photos cette activité. Cordes et baudrier vous seront pretés. lac de la Reynerie Metro, 31100 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

